’Woonwijk alleen voor gezonde mensen’

Dat valt op te maken uit het ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier 1.

„Hier komen alleen woningen met bestemmingen voor kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, als dat past binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente”, zo staat te lezen. „Zo beschermen we de meest kwetsbare personen tegen luchtverontreiniging aan drukke wegen, oftewel meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal.”

Gezien de locatie niet kan voldoen aan het gezondheidsbeleid is het te verwachten dat er dus niet gebouwd gaat worden voor kwetsbare doelgroepen.

Van de zotte

Volgens Cees Bos van Stadsbelang Utrecht is het van de zotte dat er dan überhaupt gebouwd wordt: „Je gaat je burgers toch niet huisvesten in woningen waar ze te maken krijgen met overlast? Mensen worden er ziek van blijkt uit diverse onderzoeken. Het is belachelijk dat de gemeente dit überhaupt overweegt.”

Bij navraag blijkt dat de gemeente kwetsbare groepen wil beschermen. „Het is niet zo dat dat er niet gebouwd kan worden. Maar wat we wel willen is dat er zo gezond mogelijk wordt verstedelijkt”, aldus gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning. „Daarvoor moet er goed gekeken worden naar waar woningen het beste gebouwd kunnen worden binnen dat gebied.”

De gemeente wil de markt ’uitdagen’ om zolang de verkeersintensiteit nog hoog is, voor woningen met innovatieve maatregelen te komen die de luchtverontreiniging en geluidbelasting minimaliseren met behoud van een goed binnenmilieu en een prettige woon- en verblijfskwaliteit.

Geluidshinder

Maar ondertussen wordt ook de gemeenteraad gevraagd om de Wet geluidshinder op te schroeven. In deze wet staan regels om bij nieuwe woningen geluidhinder te voorkomen en beperken.

„Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege de Croeselaan. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen”, aldus het conceptbestemmingsplan. Stadsbelang Utrecht heeft de kwestie rondom de geluidsnormen geagendeerd bij de gemeenteraad. Bos: „Keer op keer zien we dat ze de hand lichten met normen die niet voor niets zijn opgelegd en geadviseerd. Dit moet een keer stoppen.”

De locatie Beurskwartier 1 die ligt tussen het Jaarbeursplein, de bebouwing aan de Graadt van Roggenweg, de hallen van de Jaarbeurs, de oostzijde van de Croeselaan en de Van Zijstweg.