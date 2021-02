Geen strafvervolging fataal mortierincident Mali: nabestaanden verbijsterd

De oorzaak van het vroegtijdig ontploffen van de mortiergranaat is volgens het OM niet onomstotelijk vast komen te staan. „Daarom kan ook niet worden vastgesteld of het ongeval het gevolg is van het handelen of nalaten van een of meerdere personen”, aldus het OM. De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) overleden in de omgeving van Kidal (Mali) tijdens een oefening.

Diverse onderzoeken - onder meer van de Koninklijke Marechaussee, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Commissie van Onderzoek van Defensie en het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie - leverden volgens het OM geen eensluidende conclusie op over de oorzaak. „Om tot een strafbaar feit te komen waarvoor een of meerdere personen vervolgd kunnen worden, moet de oorzaak van de vroegtijdige ontploffing bekend zijn”, meldt het OM. „Deze oorzaak moet vervolgens in directe relatie staan tot het handelen of nalaten van personen. Nu er geen oorzaak van de vroegtijdige ontploffing vastgesteld kan worden, kan dit strafrechtelijk niet aan iemand worden toegerekend.”

Ruperti „snapt echt niets” van de beslissing van het OM, laat hij weten. „Het OM verwijst naar meerdere onderzoeken, allemaal snoeihard. In het onderzoek van de marechaussee staat letterlijk dat informatie is achtergehouden. Wij snappen niet dat het OM niet doorpakt. Mijn cliënten zijn boos en teleurgesteld.”

Met name het onderzoek van de OVV over het fatale incident was keihard. Volgens de raad is Defensie „ernstig tekortgeschoten.” Zowel de veiligheid van de granaten als de medische gezondheidszorg was niet op orde. Het zorgde ervoor dat minister Jeanine Hennis van Defensie en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp destijds hun functie neerlegden.