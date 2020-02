Alberto Stegeman: ’Knutselwerk met hoog Bassie en Adriaan-gehalte’

Alberto Stegeman Ⓒ ANP

Zutphen - Een stapeltje papierwerk met foto’s van zichzelf, beelden uit eerdere uitzendingen en de officiële portretfoto van defensieminister Ank Bijleveld; vijf pakken klei, een cameraatje dat met plakband vastgeplakt zat, een telefoon én meer dan dertig schroefjes. Dat zat allemaal in een zwart attachékoffertje, dat expres door programmamaker Alberto Stegeman werd achtergelaten in de eetzaal van een kazerne op de Veluwe in 2018.