Israël: Iraanse raketten afgevuurd op Golan

Volgens een zegsman van het Israëlische leger zijn er „een paar” raketten onderschept en zijn er geen berichten over gewonden gemeld. Er is beperkte schade aan Israëlische posities. Eerder in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd) waren luchtalarmen te horen.

Mogelijke vergelding

De aanval is mogelijk een vergelding op een Israëlische raketaanval op een Iraanse legerbasis in Syrië woensdag. Daarbij vonden volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten acht Iraniërs de dood.

De beschietingen kwamen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran opzegt.