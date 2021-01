LIVE | Amerikanen moeten mondkapjes gaan dragen in openbaar vervoer

De Verenigde Staten stellen het dragen van mondkapjes verplicht in bijna alle vormen van openbaar vervoer. Reizigers in vliegtuigen, treinen, veerboten metro’s en taxi’s moeten vanaf maandag hun neus en mond bedekken. De nieuwe richtlijn van gezondheidsdienst CDC geldt ook voor mensen in onder meer bus- en treinstations, vliegvelden en veerbootterminals.

Het CDC had zo’n mondkapjesplicht volgens Amerikaanse media vorig jaar al voorbereid, maar toen lag de regering van toenmalig president Donald Trump dwars. Zijn opvolger Joe Biden gooide direct na zijn aantreden het roer om. De Democraat gaf na zijn aantreden in een presidentieel bevel opdracht om „onmiddellijk actie te ondernemen” om mondkapjes verplicht te stellen in het openbaar vervoer.

In de nieuwe regels staan dat vervoersbedrijven zich moeten inspannen om te zorgen dat de regels worden nageleefd. Wie weigert een mondkapje te dragen, moet uit het voertuig worden gezet. Er gelden wel uitzonderingen voor reizigers met bepaalde medische problemen en kinderen die jonger zijn dan 2 jaar. Ook mogen mondkapjes soms kort worden afgezet, bijvoorbeeld om iets te drinken, medicatie te slikken of vanwege een veiligheidscontrole.

