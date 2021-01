LIVE | Tsjechië sluit grenzen voor nagenoeg alle buitenlanders

Tsjechië sluit zaterdag zijn grenzen voor nagenoeg alle buitenlanders in de hoop de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.

Regeringsfunctionarissen zeggen dat er geen permanente grensbewaking wordt ingesteld, maar dat steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de regels met betrekking tot reizen vanuit de buurlanden worden nageleefd. „We willen weten wat de reden voor de reis is”, aldus een regeringswoordvoerder. Over de grens winkelen is uitgesloten.

Alleen absoluut noodzakelijke reizen naar Tsjechië zijn nog toegestaan. Tot de uitzonderingen behoren zakenreizen, noodzakelijk familiebezoek, begrafenissen en afspraken met autoriteiten die niet kunnen worden uitgesteld. Het land verlaten mag wel.

De regering van premier Andrej Babiš maakt zich zorgen over de nieuwe varianten van het coronavirus. De gezondheidsdiensten in Tsjechië stelden zaterdag 8.010 nieuwe bestemmingen met het longvirus in de laatste 24 uur vast. Sinds de virusuitbraak zijn al 980.000 besmettingen geregistreerd.

