Opstand gevangenis Indonesië beëindigd

In de vroege donderdagochtend (lokale tijd) hadden volgens de politie de meeste opstandige gevangenen zich overgegeven. Vermoedelijk zijn daar meer doden bij gevallen. Het enige dat de politie daarover wilde zeggen was dat „het aantal slachtoffers tot een minimum beperkt is gebleven.”

In de zwaarbeveiligde gevangenis zitten veroordeelde terroristen en verdachten van terrorisme. De opstand brak dinsdag uit tussen personeel en gedetineerden na een geschil over voedselcontroles. Op sociale media waren beelden te zien van gewapende gevangenen met een vlag van Islamitische Staat.