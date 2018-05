McCain stemt tegen benoeming CIA-baas Haspel

De nominatie van Haspel oogstte kritiek vanwege haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Zij hield bijvoorbeeld in 2002 toezicht op een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is 'gewaterboard'. Daarbij krijgt de verdachte het gevoel te verdrinken.

McCain werd als krijgsgevangene in Vietnam veelvuldig gemarteld en heeft altijd scherp stelling genomen tegen extreme verhoormethoden. De beoogde nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA beloofde juist woensdag dat de dienst onder haar niet zal terugvallen in vroegere, harde manieren van ondervragen.

Het is nog onduidelijk of Haspel de vereiste 51 stemmen van de Senaat krijgt voor haar nominatie. Waarschijnlijk stemmen de meeste van de 49 Democraten tegen. Ook enkele Republikeinse collega's van McCain overwegen tegen te stemmen.

Gina Haspel Ⓒ AFP