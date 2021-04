D66 zwijgt over meldingen Smeets

Volgens een woordvoerder van de partij wordt er uit respect voor privacy niks gezegd over klachten. „Vertrouwenspersonen delen dit niet met derden. We kunnen hier geen mededelingen over doen in het belang van de vertrouwelijkheid van het melden en ieders privacy.”

De zegsman vertelt dat de partij wel nazorg wil verlenen aan melders. „Mensen kunnen ook aangeven hier geen behoefte aan te hebben. Dat zal in de gesprekken blijken.”

Smeets heeft na zijn korte avontuur in de Tweede Kamer formeel recht op een half jaar wachtgeld. Dat gaat in totaal om 40 duizend euro bruto. Het wachtgeld bedraagt namelijk 80 procent van de maandelijkse ’schadeloosstelling’ van zo’n 8500 euro die Kamerleden krijgen voor hun werk.

Onbekend is of hij daar ook gebruik van zal maken. Smeets reageert zelf niet op vragen daarover. De partijwoordvoerder zegt ook niet te weten of hij daar gebruik van maakt. „Dit is natuurlijk ook primair aan een vertrekkend Kamerlid zelf.”

Smeets koos donderdag eieren voor zijn geld en kondigde na een Kamerlidmaatschap van net meer dan twee weken al aan de Kamer te verlaten. De opeenstapeling van berichten over grensoverschrijdend seksueel gedrag tegenover kwetsbare jonge mannen bracht hem in de problemen.