Renate Dorrestein in besloten kring begraven

Voor lezers die een laatste groet willen brengen aan de schrijfster, liggen in diverse boekhandels en bibliotheken verspreid over het land condoleanceregisters, liet uitgeverij Podium eerder weten. Ook op internet hebben mensen condoleances achtergelaten.

Dorrestein publiceerde haar eerste roman Buitenstaanders in 1983. Er zouden er nog tientallen volgen. In 1997 schreef ze het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam. Haar werk verscheen ook in het buitenland. Zo werd de roman Een hart van steen (1998) onder meer vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Fins, Deens en Kroatisch.

Voor haar oeuvre kreeg de schrijfster in 1993 de Annie Romein Prijs, tegenwoordig de Opzij Literatuurprijs.

Bekijk ook: Renate Dorrestein overleden