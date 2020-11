Ingetogen herdenking bloedbad Parijs

„Parijs herinnert vandaag, vijf jaar later”, schreef Hidalgo op Twitter. Bij de golf aanslagen op 13 november 2015 vielen naast veel doden ook zo’n 350 gewonden. Extremisten schoten om zich heen of bliezen zich op bij horecazaken en bekende locaties als het Stade de France en concertzaal Bataclan. Overlevenden worstelen nog steeds met de trauma’s die ze toen opliepen.

’Gevoelig moment’

De herdenking komt op een gevoelig moment. Ook de afgelopen weken is Frankrijk opgeschrikt door jihadistisch geweld. Een extremist onthoofde vorige maand een docent die spotprenten van de profeet Mohammed had getoond voor de klas. Later volgde een dodelijke steekpartij bij een kerk in de zuidelijke stad Nice.