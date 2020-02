Man elf jaar na moord voor rechter

Ⓒ ANP

BREDA - Elf jaar nadat Ahmet Ceylan (33) in Breda werd doodgestoken, staat dinsdagmiddag voor het eerst een verdachte voor de rechter. Een 37-jarige man uit voormalig Joegoslavië zou het slachtoffer na de EK-voetbalwedstrijd Turkije-Kroatië in juni 2008 hebben vermoord. De verdachte werd in augustus vorig jaar in Montenegro aangehouden, nadat hij al jaren internationaal gezocht werd.