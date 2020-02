Na elf jaar: Man bekent doodsteken Ahmet Ceylan

Ceylan werd in juni 2008 na de EK-voetbalwedstrijd Kroatië-Turkije doodgestoken. Een ruzie zou voorafgegaan zijn aan de steekpartij. De verdachte vluchtte een dag later naar Duitsland, waar hij tijdelijk werkte. Enkele weken erna toog hij naar Servië, waar hij geboren is en op dat moment woonde. Dat land levert geen onderdanen uit en dus kon M. ondanks een internationaal aanhoudingsbevel dat werd afgegeven uit handen van de opsporingsdiensten blijven.

In de tussentijd rondde de politie in Nederland het moordonderzoek af, waardoor de zaak na de aanhouding van M. in Montenegro in een stroomversnelling voor de Nederlandse rechtbank komt.

Verklaring afgelegd

Tijdens de eerste tussentijdse zitting werd duidelijk dat M. een bekennende verklaring heeft afgelegd. Zijn advocaat Jan Sneep stelde echter dat van moord – zoals M. vooralsnog ten laste gelegd wordt – geen sprake is. Sneep wilde dat de voorlopige hechtenis van zijn cliënt werd geschorst of opgeheven. „Hij ontkent opzettelijk te hebben gehandeld. Het gaat om noodweer”, aldus de raadsman.

Het Openbaar Ministerie zei dat daarvan geen sprake was. Het noodweerscenario wordt volgens de officier van justitie tegengesproken door getuigen die destijds aanwezig waren. De rechtbank houdt vooralsnog de optie open dat er sprake kan zijn van een noodweerscenario, maar dat dit pas tijdens de inhoudelijke behandeling aan bod komt. Gelet op de verdenking die er ligt en mogelijk vluchtgevaar oordeelde de rechtbank dat M. tot 22 april vast blijft zitten. Dan wordt de moordzaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd worden nog enkele getuigen verhoord.