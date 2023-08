Nederlanders ontvluchten camping Zuid-Frankrijk door brand: ’Onze papieren nog gered, de rest is weg’

Nederlanders die op vakantie zijn in Zuid-Frankrijk, zijn zich rot geschrokken door de hevige natuurbrand daar. Sommigen van hen moesten vluchten van hun camping, die helemaal verwoest is. In totaal zijn er al meer dan 3000 mensen geëvacueerd van campings in het departement Pyrénées-Orientales. „De rookwolk trok helemaal met ons mee.”

Stefan Cramer uit Purmerend (inzetje) zit met zijn gezin op een camping in Argelès-sur-Mer.