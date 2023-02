Premium Het beste van De Telegraaf

Peter C. verdacht van poging tot terroristische moord bij Miss België-verkiezing: ’Wil bloedbad aanrichten’

Door Jelle Houwen & Dirk Coosemans & Philip Pergens Kopieer naar clipboard

De Panne - De 46-jarige man uit Lommel die dreigde met een aanslag tijdens de Miss België-verkiezing zaterdagavond in Plopsaland De Panne heeft zijn daden op voorhand aangekondigd in een mail, vermoedelijk aan zijn ex-vrouw. Peter C. schreef letterlijk: „Ik wil een bloedbad aanrichten.’ De vrouw belde meteen de politie, die C. tijdig kon arresteren. C. wordt verdacht van poging tot terroristische moord.