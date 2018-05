Even doorbijten: weekend wordt weer warm

Al moeten we wel wat sluierbewolking accepteren. Maar geniet er maar van, want zaterdagavond is er al weer kans op buien en wordt het flink frisser, zo meldt Weeronline.

Donderdag in de loop van de ochtend trekken de meeste buien naar het noorden weg. Vanuit het zuidwesten breekt op steeds meer plaatsen de zon door.

Hemelvaartsdag

Niet getreurd. Het is donderdag niet eens zo heel koud. De koudste Hemelvaartsdag ooit gemeten was op 13 mei 2010. Het werd toen maar 9,2 graden. Al is het ook wel eens bijna tropisch geweest. Op Hemelvaartsdag in 1954 werd het 29,2 graden.

IJsheiligen

Donderdagavond en -nacht is het droog en zijn er opklaringen. De minimumtemperatuur varieert van 6 graden aan zee en in het noorden tot 3 graden in Noord-Brabant. Aan de grond kan het, tijdens de eerste nacht van ijsheiligen, lokaal afkoelen tot rond het vriespunt. De ijsheiligen zijn de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan voorkomen.

Vrijdag en zaterdag

Vrijdag wordt een zonnige lentedag. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuidoosten.

Zaterdag wordt een warme dag met 20 à 21 graden op de Wadden en aan de Zeeuwse kust, 22-24 graden in de Randstad en 24-26 in het binnenland. Vanuit het zuidwesten trekt in de loop van de dag sluierbewolking over het land. Vooral Zeeland krijgt dan te maken met een waterig zonnetje. In het noordoosten schijnt de zon het felst en stelt de sluierbewolking weinig voor. In de avond is er vanuit het zuidwesten kans op enkele regen- en onweersbuien.

Moederdag

Jammer voor alle moeders die al een lekker ontbijtje in de tuin of op het balkon voor ogen hadden; dat zit er niet in. Op Moederdag is de kans op buien groot. Uitstekend weer voor een ontbijtje op bed; dat dan weer wel.