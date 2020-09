Zorgpremie minder hard omhoog dan gevreesd

Het gaat om de zogeheten rekenpremie, het richtsnoer voor zorgverzekeraars. Die bepalen in november hun precieze premies. Volgend jaar zou de rekenpremie uitkomen op jaarlijks 1.476 euro. Het definitieve cijfer komt pas naar buiten met Prinsjesdag.

De eerdere vrees dat de coronacrisis de zorgpremie aanmerkelijk harder zou doen stijgen, lijkt ongegrond. De afgelopen jaren steeg de premie telkens gemiddeld met zo’n 50 of 60 euro per jaar. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland noemde eerdere voorspellingen over een extra grote premiestijging „voorbarig.”