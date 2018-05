Brand in winkelpand Kalverstraat

Ⓒ PERSBUREAU UNN

AMSTERDAM - In een winkelpand aan de Kalverstraat in Amsterdam heeft korte tijd brand gewoed. De brand brak uit op de derde verdieping, boven een filiaal van kledingwinkel Mango. „Waarschijnlijk in het magazijn”, aldus een woordvoerster van de brandweer. Die rukte met groot materieel uit en wist het vuur snel te blussen.