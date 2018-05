Dronken bestuurder rijdt vrouw aan en vlucht

De politie arresteerde even later de verdachte. Uit een blaastest bleek dat hij ruim vier keer zoveel alcohol had gedronken als de maximaal toegestane hoeveelheid.

