Gewonde (78) uren na ongeluk in bos gevonden

STRIJBEEK - Hulpdiensten hebben na een nachtelijke zoekactie in het bos bij Strijbeek (Noord-Brabant) een 78-jarige man gevonden die gewond was geraakt door een aanrijding. De man was rond 00.30 uur met zijn auto in botsing gekomen met een landbouwvoertuig. Hij raakte gewond, stapte uit en was al snel nergens meer te bekennen.