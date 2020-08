Pandemie-expert Henk Bekedam vindt Nederland te nonchalant: ’Overbelaste GGD’s? Kan écht niet’

Pandemie-expert Henk Bekedam Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

Amsterdam - Tijdens de sars-uitbraak gaf arts en econoom Henk Bekedam in China leiding aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en werd de ’bekendste buitenlander in China’. De afgelopen vijf jaar was hij WHO-vertegenwoordiger in India. Bekedam trok lessen uit zijn uitgebreide ervaring met infectieziektes. Centraal daarin: „Handel onmiddellijk.”