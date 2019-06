Verwarde man dreigt flat op te blazen

De brandweer is in groten getale bij het complex in Sittard aanwezig. Ⓒ ANP XTRA

SITTARD - Een verwarde man dreigt donderdagavond zijn appartement in de Debussystraat in Sittard op te blazen. De brandweer neemt de bedreiging zeer serieus en is in groten getale bij het complex aanwezig.