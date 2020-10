Burgemeester na bloedbad: ’Macron reist af naar Nice’

In de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is volgens Franse media al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door terroristisch geweld. Eerder deze maand zorgde de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

De stad werd in 2016 al zwaar getroffen door een terreuraanslag tijdens de nationale feestdag 14 juli. Mohammed Lahouaiej Bouhlel reed toen met een vrieswagen 86 mensen dood.