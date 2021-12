Voorlopig akkoord: goedkoop bellen en internetten op vakantie binnen EU blijft

Veel consumenten zijn het inmiddels gewend: voor het gebruik van de mobiele telefoon worden sinds 2017 geen extra kosten meer berekend in Europa. Voor die tijd werden Nederlanders, na een vakantie in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië, thuis verrast door een telefoonrekening van soms wel duizenden euro’s. Vooral het bekijken van een video, intensief gebruik van sociale media of het spelen van een online game werd na afloop een financiële nachtmerrie.

Afspraak roamingkosten loopt af

De afschaffing van de zogeheten roamingkosten werd door Brussel gezien als een enorme doorbraak. Maar wat veel consumenten niet weten: de afspraak loopt op 1 juli 2022 af. De afgelopen tijd is er in de Europese vergaderpaleizen stevig onderhandeld over een verlenging van de deal én over nieuwe voorwaarden.

Afgelopen nacht hebben het Europees Parlement en de lidstaten een voorlopig akkoord bereikt. Het is de bedoeling dat consumenten straks over dezelfde netwerkkwaliteit beschikken als thuis. Nu krijgen Nederlanders die gebruik kunnen maken van 5G in eigen land, niet altijd toegang tot het 5G-netwerk in het buitenland.

Waarschuwing bij hoge kosten

Verder moeten telecombedrijven hun klanten straks waarschuwen voor hoge kosten bij bellen naar klantenservicenummers, helpdesks of verzekeringsmaatschappijen. Dit soort servicenummers zijn eigen land vaak gratis, maar wie vanuit het buitenland belt kan wel te maken met extra kosten en hoge rekeningen. Een vergelijkbare situatie kan zich voordoen op veerboten en in vliegtuigen, ook hier moeten consumenten beter gewaarschuwd worden via een sms-bericht.

Voor kosteloos toegang tot een buitenlands netwerk hoeft de klant dus nu al niet te betalen, maar de telecomaanbieder moet dat nog altijd wel. Als het aan Brussel ligt komt er een plafond en worden de kosten voor de sector lager. De Europese Commissie hoopt dat consumenten uiteindelijk profiteren van lagere prijzen. Over dit punt is veel discussie. Zuidelijke lidstaten, waar veel buitenlandse toeristen heen trekken, zijn hier minder enthousiast over.

Toch hoopt Slovenië, tijdelijk voorzitter van de EU, nog voor de kerst een definitief akkoord te bereiken.