Met buks beschoten ooievaar alsnog gestorven

Een poging van de dierenarts om de gehavende vleugel van het dier te redden, mocht niet meer baten. Ⓒ Vogelhospitaal Naarden

’S-GRAVENLAND - De ooievaar die dinsdagavond met een buks is beschoten, is donderdag alsnog overleden. Een poging van de dierenarts om de gehavende vleugel van het dier te redden, mocht niet meer baten. Daarop is besloten de vogel in te laten slapen.