Helers op de korrel: wetsvoorstel voor tweedehands register

„Uit eerdere cijfers blijkt dat 80 procent van de spullen die bij diefstallen en inbraken gestolen wordt, doorverkocht wordt”, zegt de CDA-bewindsman. „Stelers, helers en kopers van deze spullen zullen nu eerder tegen de lamp lopen als ze hierin gaan handelen.”

Nu verschillen de regels voor registratie per gemeente, het wetsvoorstel moet voorkomen dat dieven voor verkoop hun toevlucht zoeken tot gemeenten waar ze vrij spel hebben. „Criminaliteit mag niet lonen, en we willen de motivatie om te stelen en in te breken wegnemen”, vertelt de minister.