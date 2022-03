’Zonnigste start van maart ooit’

Het oude record stamt uit 1976, toen telden de eerste tien dagen van maart 72,4 zonuren. Ook woensdag en donderdag schijnt de zon volop en Weer.nl verwacht dan ook dat het aantal zonuren oploopt tot uiteindelijk 89 uur in de periode van 1 tot en met 10 maart. „Dit jaar scheen de zon daarmee 128 procent langer dan normaal, een bijzondere prestatie”, aldus het weerbureau. In het huidige klimaat, dat een gemiddelde is van de periode 1991 tot 2020, schijnt de zon in de eerste tien dagen van maart gemiddeld namelijk 39 uur.

De kans is aanwezig dat de hele maand maart recordzonnig verloopt, maar dat valt nu nog niet te zeggen. Wel voorspellen weermodellen vrij zonnig weer voor de komende tijd: volgens het gemiddelde van alle berekeningen zou het aantal zonuren de 200 overschrijden op 23 maart, aldus Weer.nl. In 2014 was maart het zonnigst ooit, met landelijk 208 zonuren.