Vrouw sterft door ongeluk bij Bergschenhoek

Aan het begin van de avond raakte een 64-jarige Rotterdamse automobilist op de verkeerde weghelft en botste hij frontaal op een tegemoetkomende personenauto. Deze werd bestuurd door de vrouw uit Bergschenhoek, die nu in het ziekenhuis is overleden aan haar verwondingen. In haar auto zaten ook twee jongens, van 10 en 14 jaar. Zij raakten ook gewond, van wie één ernstig.

De 64-jarige automobilist werd eveneens gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politieonderzoek moet nog aan het licht brengen hoe het ongeluk precies is gebeurd.