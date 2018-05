Weer schoen met voet aangespoeld in Canada

De laatste voet in de reeks werd zondag gevonden aan de kustlijn van het eiland Gabriola ter hoogte van Vancouver. Een man wandelde nietsvermoedend langs het strand toen hij op voet nummer veertien stuitte.

Sinds de mysterieuze vondsten in British Columbia doen de wildste verhalen de ronde. Zo zouden de schoenvondsten gekoppeld kunnen worden aan natuurrampen, zoals de tsunami van 2004, of vliegtuig- of bootongelukken. Anderen vinden de theorie dat de losgekomen voeten het werk zou zijn van een seriemoordenaar met een sportschoenenfetish aannemelijker.

Grappenmakers

Ook grappenmakers gaan graag met het voetenmysterie aan de haal. „Er zijn ook hondenbotten in schoenen gevonden op het strand”, vertelde lijkschouwer Barb McLintock tegenover The Guardian in 2016. Zelfs creatieve knutselwerken met kippenbotjes werden gebruikt om mensen op het verkeerde been te zetten.

Vermiste man

De voorlaatste voet werd in december 2017 gevonden door een wandelaar die met zijn hond langs de zuidelijke kust van Vancouver Island wandelde. Zijn hond sloeg aan op ’een voorwerp’ dat uit het zeewier uitstak. Toen de man een kijkje nam, bleek het een scheen- en kuitbeen in een witte sok en een zwarte schoen te zijn. Lijkschouwers konden later vermelden dat de voet toebehoorde aan een 79-jarige vermiste man uit Washington die later dood werd gevonden. Dat onderzoek loopt nog.

Twee paar

Acht van de veertien voeten zijn inmiddels geïdentificeerd. Er waren ook twee paren bij. De geïdentificeerde voeten behoren allemaal toe aan mannen.

In een poging de voet die zondag werd gevonden te identificeren, wordt deze momenteel onderzocht door een forensisch team van de Canadese politie.