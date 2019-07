’Amerikaanse zeemissie naar Hormuz is slecht idee’

„De Duitse regering wil niet deelnemen aan de door de Amerikanen voorgestelde zeemissie”, aldus Maas. „Er is geen militaire oplossing voor het conflict. We moeten juist verdere escalatie voorkomen.”

In de Straat van Hormuz zijn de laatste weken meerdere incidenten met tankers geweest. Zo nam Iran op 19 juli een Britse tanker in beslag die zich volgens het land niet aan de regels hield. De Britse regering heeft al besloten om schepen die onder Britse vlag varen te beschermen in de zee bij Iran.