Haai bijt strandganger (60) in voet

De man had een duik genomen bij Windang Beach toen de haai toesloeg. Die zette de tanden in de linkervoet van de zestiger. Leden van een surfclub schoten meteen te hulp door een verband aan te leggen en zo het bloeden te stoppen, meldt The Daily Mail.

Ambulancepersoneel kwam later ter plaatse om verdere hulp te verlenen. Volgens een woordvoerder gaat het om een zeer diepe wond tot op het bot.