Ouders in Amsterdam vermiste Schot radeloos, maar hoopvol: ’Ik wil hem vasthouden’

Ouders Charlie en Paula zijn radeloos nu hun 21-jarige zoon Matthew McCombe in Amsterdam vermist is. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - De verdwijning van de 21-jarige Schot Matthew McCombe in Amsterdam is omgeven door raadsels. Dat maakt zijn ouders Charlie en Paula radeloos. Zij hopen dat hun enig kind, dat zaterdagmorgen 14 maart voor het laatst werd gezien op de Berlagebrug, snel terecht is.