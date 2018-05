Commissie gaf negatief advies over Johan Cruijffplein

AT5 en NH Nieuws melden dat de zogeheten Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente het beter vond om de oude naam van het plein te behouden.

Het Stadionplein is volgens de commissie als een ’baken’ voor inwoners. Bovendien is het draagvlak onder bewoners niet gepeild en wijkt de naam af van omliggende straten, die allemaal zijn vernoemd naar personen of zaken uit de oudheid. De commissie oordeelde wel dat „een passend eerbetoon” aan de grote voetballer „beslist op zijn plaats is.” Het feit dat hij nog geen vijf jaar dood is, normaal gesproken een criterium, zou vanwege zijn „uitzonderlijke verdiensten” geen bezwaar zijn.

Stadsdeel Zuid gaf juist een positief advies over de naamsverandering. Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam besloot uiteindelijk het Stadionplein toch om te dopen.

