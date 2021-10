’Ouderwets goedkoop’ tanken in Eindhoven was verjaardagsstunt

Binnenland

Gekte bij tankstation Eindhoven: tanken voor 1,45 euro per liter

De benzineprijs in Nederland loopt steeds verder op. Geen wonder dat automobilisten maandagavond massaal in de rij stonden bij DCB Energy aan het Flight Forum in Eindhoven. Daar kostte één liter benzine slechts 1,45 euro. Dat meldt Eindhovens Dagblad.