Audi wordt gestolen terwijl tiener op de achterbank slaapt: ’Niet door dat ze live locatie deelde’

Dit meldt de politie van Findlay, Ohio, in een persbericht. De 19-jarige passagier Raylon Scott (19) lag te slapen op de achterbank van een Audi A4. Ze was met haar vriend bij een autodealer om de auto in te ruilen. Nadat haar vriend was uitgestapt sprong een autodief op de bestuurdersstoel en reed snel wel. Scott zat nog steeds in de auto.

De 32-jarige autodief Justin Vaughn reed met hoge snelheid op de snelweg van Ohio en was onderweg bedreigend tegen Scott. Hij had echter niet bedacht dat zij nog een telefoon in haar zak had. Scott stuurde haar locatie stiekem naar haar vriend. Deze kon live getraceerd worden. Haar vriend stuurde dit vervolgens door naar de politie.

Crash

De politie van de plaats Tiffin, ook in Ohio, lokaliseerde Vaughn en starrte een wilde achtervolging. Deze werd uiteindelijk beëindigd omdat Vaughn door de hoge snelheid en het roekeloze rijgedrag crashte met de Audi. Zowel Vaughn als Scott raakten hierdoor lichtgewond.

Vaughn werd gearresteerd na de crash en overgebracht naar de politie van Findlay. Hij zit momenteel in de gevangenis van Hancock County en is aangeklaagd voor ontvoering, diefstal met geweld en diefstal van motorvoertuigen.