Rotterdamse raadsleden woest over de Hef van Jeff: ’Dickpic in scheepsvorm’

Bezos heeft een bootje besteld bij een bouwer in Alblasserdam, voor het bedrag van ruim vierhonderd miljoen euro. Daarmee heeft de miljardair wel de op een na grootste zeilboot ter wereld gekocht.

Alleen moet wel de weg vrij worden gemaakt voor het schip om naar zee te kunnen worden gebracht. En die gaat via de Hef, de oude brug in Rotterdam die buiten gebruik is. Het Rijksmonument mag twee keer per jaar ervoor worden ontmanteld door het middendeel te verwijderen vertelde locoburgemeester Vincent Karremans gisteren tijdens een actualiteitendebat over ’de Hef van Jeff’.

Dickpic

GroenLinks raadslid Stefan Leewis was witheet over het nieuws, het versterkt volgens hem het idee dat er twee soorten regels zijn. „Die voor de superrijken en die voor de rest.’’ Hij vroeg zich af waarom het wenselijk moet zijn dat de gemeente ’het idee geeft dat alles te koop is’.

Door mee te werken aan deze operatie degradeerde het college van burgemeester en wethouders de stad tot ’een dickpic in scheepsvorm’. Vanuit de PvdA krijg hij bijval. Raadslid Steven Lammering was benieuwd of ze in Parijs de Arc de Triomph even opzij zetten.

Maar het college van burgemeester en wethouders volgt een bestaand kader opgetuigd door twee wethouders van het vorige college.

Na renovatie van de Hef hebben scheepsbouwers al in 2017 gevraagd of de brug tijdelijk uit elkaar kan om een megajacht te laten passeren. De toenmalige wethouders Adriaan Visser en Maarten Struijvenberg hebben daarop een kader ontwikkeld.

„De financiering komt bij de aanvrager te liggen, het is uitgezocht dat het zonder risico’s voor de brug kan’’, verklaarde locoburgemeester Vincent Karremans.

Geen alternatieven

Als de vergunning wordt aangevraagd dan wordt die beoordeeld ’op zijn merites’. De gemeente wil in zijn algemeenheid meewerken vanwege de zakelijke belangen. „We zijn niet voor niets de maritieme hoofdstad van Europa. De scheepsbouw is goed voor zeventienduizend banen.’’

Er zijn ook geen alternatieven. Daarom wordt ’maximaal twee keer per jaar onder hele strenge voorwaarden’ het toegestaan. „Het enige alternatief is via de Oude Maas, maar dan moet de spoorbrug volledig uit elkaar worden gehaald. Maar daar rijden weer intercity’s over.’’

De omgevingsvergunning voor het bootje van Bezos is nog niet ingediend, de gemeente is nog in overleg met de scheepsbouwer. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan dan kan de vergunning worden aangevraagd.

Zodra er een principeovereenkomst is tussen bouwer en stad dan krijgt de gemeenteraad het nog voorgelegd. Omdat er nog niet eerder een aanvraag was gehonoreerd was het kader ook nog niet gedeeld met de raad betoogde Karremans.

Vorig jaar was het bijna zover gekomen. Een bouwer had een opdracht voor een offshore vaartuig dat ook de Hef niet kon passeren. Uiteindelijk ging de opdracht niet door. De boot was genaamd ’Amazon’.