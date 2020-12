Vrees voor verlenging kerstvakantie: ’Volstrekte no-go’

CNV Onderwijs vreest voor een verlenging van de kerstvakantie of dat landelijk digitaal onderwijs wordt opgelegd in de eerste schoolweek van januari.

„Het is een volstrekte no-go om in of net voor de kerstvakantie, die op 19 december begint, alsnog met maatregelen te komen die voorbereidingen vergen waar schoolleiders en docenten hun vakantie voor moeten onderbreken”, aldus Daniëlle Woestenberg van CNV. „Eerder dit jaar gebeurde dat al met de meivakantie. Onderwijspersoneel heeft de in de cao vastgelegde kerstvakantie broodnodig om weer op te laden.”

Volgens de bond is de werkdruk in het onderwijs sinds corona sterk toegenomen. Ruim 90 procent van de leden van CNV Onderwijs uit het voortgezet onderwijs gaf in een recent ledenonderzoek aan nu een hogere werkdruk te ervaren. Bij schoolleiders ligt dit percentage zelfs op 95 procent, aldus de vakbond.