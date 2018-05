Snoezige poes blijkt linke lynx

Het bleken Tomcats, oftewel rode lynxjes. En daar kwamen ze achter toen ze de wilde dieren thuis de fles probeerden te geven. De kleine roofdieren vlogen hun redders direct aan en scheurden de flesjes aan stukken. Ze moesten alle drie aan bijt- en kraswonden worden behandeld.

Ze hadden het nestje gevonden toen ze in het Amerikaanse Atascosa in een straatje schattig gemiauw hoorden. De wollige kittens met staalblauwe ogen bleken echter schaapjes in wolfskleren.

De dierenpolitie heeft het stel meegenomen. In de buurt van de vindplaats wordt nu gezocht naar de moeder. Hopelijk neemt ze haar wilde lynxjes weer terug.

De politie onderzoekt nog wel of de drie beschadigde redders wel zulke goede bedoelingen hadden, zo meldt de dierenbescherming van San Antonio op Facebook.