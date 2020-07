Budel - Tijdens een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zijn in de nacht van maandag op dinsdag 15 vreemdelingen met elkaar op de vuist gegaan. Een asielzoeker stak meerdere keren met een bestekmes in op een beveiliger. De politie heeft een verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties niet uit.