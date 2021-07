Stations in de slag met hindernissen

Van de 400 stations in Nederland zijn er nu 391 aangepast voor reizigers met een beperking, meldt ProRail. Ⓒ Gerrit Serné

Utrecht - Nog negen stations in ons land zijn vrijwel onbegaanbaar voor mensen met een beperking. Met een rolstoel of rollator is het bijna onmogelijk de trein te pakken in bijvoorbeeld Delft Campus, Driehuis, Den Haag Hollands Spoor en Arnhem Presikhaaf.