Erdogan verliest Istanbul

Imamoglu is de kandidaat namens oppositiepartij CHP. In maart won hij de verkiezingen ook al, maar hij wist slechts nipt meer stemmen te behalen dan Yildirim: 13.000. Voor Istanbul, dat bijna net zoveel inwoners telt als Nederland, is dat een minimaal verschil. Dit keer is het verschil met Yildirim een stuk groter. Toen 95% van de stemmen was geteld, stond Imamoglu op 53,6%. Hij zou een kleine 750.000 stemmen meer hebben dan zijn tegenstander.

Samenwerking

„Dit is een nieuwe begin voor Istanbul”, zei Imamoglu triomfantelijk tijdens zijn overwinningsspeech. Hij richtte zich rechtstreeks tot de Turkse president Recep Tayyip Erdogan: „Geachte meneer de president. Ik zou graag met u samenwerken en u ontmoeten zodat we het over de problemen kunnen hebben die wel alleen samen kunnen oplossen, zoals infrastructuur, de vluchtelingencrisis en de voorbereidingen op aardbevingen.”

Volgens Imamoglu heeft Turkije met deze verkiezingen onderstreept dat het land nog altijd een democratie is: „Het is een lesje voor diegenen die Turkije vergeleken met de landen in onze buurt.” De aanstaande burgemeester van Istanbul doelde met die uitspraak op buurlanden als Syrië en Iran.

Klap voor AKP

De AKP liet de uitslag van de verkiezingen in maart ongeldig verklaren, omdat er onregelmatigheden zouden zijn geconstateerd. Zo zouden er stemmen zijn gestolen en zouden sommige waarnemers niet de juiste papieren hebben gehad. De oppositie vermoedde dat de regeringspartij zelf vals spel speelde.

Dat Yildirim nu definitief heeft verloren, is een forse klap voor de AKP in het algemeen en voor Erdogan in het bijzonder. De machtsbasis van Erdogan ligt in de voormalige Turkse hoofdstad: hij begon er zijn politieke carrière, hij was in de jaren 90 zelf burgemeester van Istanbul en hij richtte er in 2001 de AKP op.

Imago

„Wie Istanbul wint, wint Turkije”, is een beroemde uitspraak van de Turkse president, die hij voor deze verkiezingen meermaals herhaalde. Politiek analisten keren deze uitspraak nu om en stellen dat dit verlies wel eens het begin van het einde kunnen zijn voor Erdogan. Dat is wellicht iets te enthousiast, maar het verlies in Istanbul betekent in ieder geval een flinke barst in zijn imago.

De kiezer leek zich bewust van het belang van deze stembusgang. Veel van de circa 10,5 miljoen kiesgerechtigden braken hun vakantie af om te kunnen stemmen, of kwamen eerder dan normaal terug van een weekendje weg in hun geboorteplaats. Dat zorgde voor enorme drukte op de wegen, op veerponten en op de verschillende vliegvelden van Istanbul.