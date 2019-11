Chef VN-organisatie stapt op na beschuldiging seksueel wangedrag

De positie van de Zwitser stond onder druk vanwege vermeende misstanden binnen de UNRWA. Het ging volgens een vertrouwelijk rapport om beschuldigingen van seksueel wangedrag, nepotisme, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik binnen de top van de organisatie. De VN heeft een onderzoek ingesteld.

UNRWA maakte woensdag eerst bekend dat Krähenbühl voorlopig van zijn taken was ontheven. Tijdens het onderzoek zouden „managementkwesties” aan het licht zijn gekomen die specifiek betrekking op hem hebben. Krähenbühl heeft inmiddels aan VN-topman António Guterres laten weten dat hij per direct ontslag neemt, zegt een VN-woordvoerder.

De affaire binnen het agentschap had ook financiële gevolgen. Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten dit jaar hun bijdrage voorlopig te bevriezen. UNRWA kreeg vorig jaar ook al een financiële tegenvaller te verduren. Toen besloten de Verenigde Staten, de belangrijkste geldschieter, de jaarlijkse bijdrage van 360 miljoen dollar te beëindigen.