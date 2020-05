Blowen op de Tempelberg

Israël is heden ten dage een van de wereldleiders op het gebied van medicinale marihuana, maar het ’uitverkoren volk’ wist ook in oudtestamentische tijden al raad met het groene plantje.

De archeologen troffen tot hun verbijstering restanten van cannabis aan op een altaar dat in 700 voor Christus in een tempel in de Negev woestijn werd gebruikt.

Rastafari’s

Hun bevindingen werden vrijdag gepubliceerd in een uitgave van de universiteit van Tel Aviv. De Rastafari’s op Jamaica beweren al lange tijd dat er op het graf van koning Salomon wiet groeide, maar nu is er voor het eerst bewijs dat marihuana in het vroege judaïsme inderdaad een belangrijke rol speelde.

De experts veronderstellen dat ook in de tempel in Jeruzalem dat destijds onderdeel was van hetzelfde koninkrijk, de hogepriester ervoor zorgde dat de gelovigen ’high’ zouden worden. Op die plek kan echter niet worden gegraven, omdat daar nu de Al-Aksa moskee staat.

Op het altaar werden ook resten van mest aangetroffen, die gebruikt werd om ervoor te zorgen dat de cannabis op de juiste temperatuur zou verbranden. Zo werd verzekerd dat de werkzame stoffen het best tot hun recht kwamen.