Drugs in gevangeniswinkel Sittard

Dat blijkt uit een incidentenlijst van de gevangenis. Twee maanden geleden werd een pakket met tientallen xtc-pillen, hasj en een mobiele telefoon onderschept. Deze spullen waren verstopt in een krat met boodschappen. Het viel een bewaker op dat de box niet goed was verzegeld.

Gedetineerden die zich goed gedragen mogen aan het werk in de Limburgse gevangeniswinkel, waar zij onder meer de boxen vullen. De winkel levert boodschappen aan de gedetineerden in de gevangenissen van Sittard, Middelburg en Arnhem. De ’foute’ lading was bedoeld voor de gevangenis in Middelburg, meldt 1Limburg.

Inmiddels hangen er camera’s op de plek waar de boxen worden samengesteld.