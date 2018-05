Mysterieuze dief retourneert portret van hond in pak

Het schilderij werd door een taxichauffeur terug naar de pub The Grafton Arms gebracht. De dief - die niet goed zichtbaar is op de beelden - blijkt dus onbekend. Wel liet hij een briefje achter.

„Sorry dat ik ervandoor ben gegaan met die rare man laatst. Ik denk dat ik werd bevangen door de hitte en dat ik me ontzettend avontuurlijk voelde! Ik hoop dat je me terugneemt want het was slechts een flirt en het betekende niets voor me. Ik heb jullie gemist”, aldus de stijlvolle hond volgens de dief.

Populair

In de pub hangen meer portretten van honden. „Ze zijn zo populair dat mensen vragen of ze te koop zijn. Maar dit was echt de eerste keer dat iemand er eentje stal, zo voor de neus van klanten en personeel”, vertelt een medewerker aan Daily Mail.

De taxichauffeur wilde niet kwijt wie hem opdracht had gegeven het portret te retourneren.