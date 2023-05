Na warme Moederdag daalt temperatuur weer

Vanochtend is het droog en op veel plaatsen zonnig. Bij een zwakke noordenwind stijgt het kwik van een graad of 10 in de vroege ochtend naar 16 tot 20 graden tegen het middaguur. Maar in de loop van de middag kunnen er wolken ontstaan. Landinwaarts kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een (onweers)bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Het wordt 18 graden in de kustprovincies tot 22 graden in het oosten en zuiden. Door de wind daalt de temperatuur op de Waddeneilanden en op de Noordzeestranden naar een graad of 11. Ook elders in de kustprovincies zet het kwik een daling in.

Vanavond doven de lokale buien in het binnenland uit. Het is bewolkt en de temperatuur varieert van 11 graden aan zee tot 17 graden in het oosten en zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Het kan vannacht lokaal mistig worden.

Begin van de week met regen

Morgenochtend start op veel plaatsen grijs met mist of lage bewolking. Ook kan het ’s ochtens nog erg fris aanvoelen. In de zuidoostelijke helft van het land breekt geleidelijk de zon door. In de noordwestelijke helft blijft het grotendeels bewolkt en in het westen kan later in de ochtend een beetje (mot)regen vallen.

Morgenmiddag neemt ook in het oosten de bewolking en kans op lichte regen geleidelijk toe. De maximumtemperatuur varieert van 13 graden tot 19 graden. Er waait tevens een matig windje.

Morgenavond is er veel bewolking en soms valt er wat lichte regen of motregen. In het westen en noorden wordt het geleidelijk overwegend droog. Halverwege de avond is het een graad of 10. In de nacht blijft vooral landinwaarts kans op regen. In de kustregio’s is het meest droog met enkele opklaringen. De minima komen uit rond 7 graden.

Terugkeer van de kou

Dinsdag is het koud voor de tijd van het jaar met maxima van 13 tot 15 graden. In de ochtend kan vooral landinwaarts nog regen vallen. In de middag wordt het overal droog en is er van tijd tot tijd zon, waarbij het in het noorden zonniger is dan in het zuiden. Er waait een matige noorden- tot noordwestenwind.

Woensdag wordt de koudste dag van de week met 11 of 12 graden in het noorden en 14 of 15 graden in het zuiden. Het blijft droog met een mix van wolken en zon en er waait nog steeds een matige noordenwind.

Hemelvaart: droog met krachtige zon

Op donderdag, Hemelvaartsdag, wordt het met 14 tot 17 graden iets warmer dan de voorgaande dagen. Het blijft droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Heb je buitenplannen? Vergeet je dan niet in te smeren, want de zon schijnt tussen 12:00 en 15:00 uur met zonkracht 6.

De dagen daarna wordt het nog iets warmer met maxima waarschijnlijk tussen 16 en 21 graden. De zon is dagelijks van de partij, maar de kans op een bui neemt wel weer