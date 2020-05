Anonieme getuige zorgt voor onenigheid in zaak doodgestoken Bilal (22)

Aan de opsporingskant zijn fouten gemaakt in de zaak rond de 34-jarige Amsterdamse verdachte Hakim A. Hij stak op 2 juli vorig jaar, een warme zomerdag, de twintiger Bichr neer. De twee hadden al langer ruzie. Twee dagen eerder kreeg Hakim A. nog rake klappen van het uiteindelijke slachtoffer. Op camerabeelden is te zien dat Bichr hem tijdens de fatale steekpartij eerst rennend aanvalt met een schroevendraaier. A. maakt een ontwijkende beweging en steekt vervolgens een nieuw mes, net gestolen uit de Jumbo, in de buik van Bichr. Die overlijdt later aan zijn verwondingen.

De officier van justitie gaat niet mee in het verhaal van noodweer. Hakim A. zou het mes in alle rust in de Jumbo hebben opgehaald en tegen een getuige hebben gezegd ‘bemoei je er niet mee’. ,,Hakim A. zocht moedwillig de confrontatie op”, concludeerde de officier.

Anonieme getuige

Tijdens het voorafgaande onderzoek blijkt haar collega, de voormalige officier van justitie in deze zaak, echter twee verklaringen van een en hetzelfde verhoor van een anonieme getuige in het dossier te hebben geplaatst. De verklaringen komen op sommige punten niet met elkaar overeen. Deze officier trok de conclusie dat zij meer kennis had dan de rechters en de verdediging en gaf het dossier over aan de huidige officier van justitie.

Bekijk ook: Officier blundert in onderzoek fatale steekpartij

Deze vertelde vrijdag op de tussentijdse zitting dat haar collega de omissie pas achteraf opmerkte en dat er geen opzet in het spel is. Advocaat Yehudi Moszkowicz van A. dacht daar op zitting duidelijk anders over. Uit een schriftelijke verklaring van de rechtercommissaris blijkt dat de fouten zelfs een vormverzuim worden genoemd.

Daar rolde het advies uit van de rechtercommissaris aan de officier van justitie om zich terug te trekken. Moszkowicz vindt de fout zo zwaar wegen, dat hij het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk vindt.

De rechtbank complimenteerde de advocaat, omdat hij de fouten aan het licht bracht. Wat er precies anders is in de twee verklaringen weet de raadsman echter ook niet. Dat steekt hem. Als het aan Moszkowicz ligt wordt dit tot de bodem uitgezocht, ook al betekent dat het bekend maken van de identiteit van de anonieme getuige.

De rechters willen eerst de hele rechtszaak – inclusief de inhoudelijke zitting die pas in het najaar plaatsvindt – afwachten, voordat zij met de raadsman meegaan in zijn idee. ,,Dit is niet het moment om al een conclusie te trekken”, zo oordeelde de voorzitter.

’Geen eerlijk proces’

Hakim A. zat er ondertussen beteuterd bij via een videoverbinding. Hij gaf meerdere keren aan geen eerlijk proces te krijgen. Omdat hij niet zelf naar de zittingszaal mag komen – dit in verband met Covid-19 – maar ook omdat er dus een onjuiste verklaring in het dossier is opgenomen.

Hij pleitte of zijn leven er vanaf hing bij het laatste woord. ,,Ik heb dit nooit gewild. Ik heb het goede voorgehad met die jongen. Ik haalde hem elke dag om zes uur op voor het werk en het enige wat ik wilde was dat hij zijn werk goed deed. Ik wist waar hij toe in staat was en ik moest mijzelf beschermen. Dat is het enige wat ik heb gedaan.”

Het feit dat er bij de korte maar hevige confrontatie afgelopen zomer een jongeman om het leven kwam, telt voor de rechtbank op dit moment zwaarder mee. A. moet in ieder geval tot de volgende zitting op 12 juni vast blijven zitten.