Ontsnapte cobra Herne gevangen

Ⓒ AFP

HERNE - De ontsnapte giftige cobra die de Duitse plaats Herne de afgelopen dagen in zijn ban hield, is gevangen en tijdelijk bij een reptielenexpert ondergebracht. De slang ontsnapte afgelopen zondag uit een flatwoning in Herne en was tot vrijdagavond spoorloos. Hij werd uiteindelijk ontdekt in een kelder.