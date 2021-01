Leidse IS-strijder in juni op vrije voeten

Reda N. gelooft nog steeds in de Islamitische Staat en aanslagen, waarschuwde de reclassering drie maanden geleden. Na gesprekken met de ex-IS’er concludeerde die dienst dat het risico op extremistisch geweld ’hoog’ is. Ook zijn er aanwijzingen dat de Leidenaar nog steeds de salafistische jihadistische ideologie aanhangt. Hij ’verwerpt de democratie als onverenigbaar met de sharia’. „Ook ziet hij moslims die in de sharia geloven, maar deze niet toepassen als ongelovigen”, stelt het Hof. „De reclassering acht verder verdachtes standpunten in relatie tot het legitimeren van IS als legitieme staat en de aanslagen zorgwekkend.”

’Ten goede veranderd’

De reclasseringsgesprekken met de IS’er waren in oktober. Sindsdien zou Reda N. ten goede zijn veranderd. Hij heeft zijn baard afgeschoren en is overgeplaatst van de Terroristenafdeling van de gevangenis in Vught naar een ’gewone’ afdeling in Alphen. Dat duidt erop dat het risico dat hij andere gevangenen negatief beïnvloedt, als kleiner wordt ingeschat.

Reda N. uit Leiden en zijn reisgenoot Oussama A. uit Utrecht vertrokken in 2014 naar Syrië en sloten zich aan bij het terreurkalifaat van IS. Er zijn foto’s waar ze poseren met zware wapens en Oussama maakte zelfs een foto bij een gekruisigd lijk. „Niet bekend is of de verdachte daadwerkelijk geweld tegen personen heeft gebruikt”, aldus het Hof.

Wel chatte hij met een Nederlandse vriend waarbij hij zei: „Hier trouwen, alles broer. Goeie leven. Strijden. Paradijs is sha allah.” Hij vertelde trots dat er ’zeventig landen tegen ons vechten’. „Maar is wel leuk man. 1. kogel paradijs. Of een raket. Hele snele dood!’

In 2017 ontsnapten Reda en Oussama aan IS en vluchtten ze samen naar Turkije. Daar gaf de rechter hen ruim zes jaar celstraf voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Toen gebeurde er iets merkwaardigs: al na anderhalf jaar celstraf zette Turkije het tweetal plotseling op straat. Vervolgens kwamen ze naar Nederland waar ze opnieuw in de gevangenis kwamen.

Turkse straf

Advocaat Özdemir heeft steeds bepleit dat het duo niet tweemaal mocht worden veroordeeld voor hetzelfde delict en dat ze daarom vrij moesten komen in Nederland. De rechtbank en ook het Hof verwerpen de redenatie. De Turkse straf wordt wel meegewogen bij het bepalen van hun Nederlandse straf.

Reda N. zei ’sorry’ bij de laatste zitting. „Ik ben nu 26, het wordt wel tijd dat we aan onze toekomst kunnen bouwen. Ik hoop dat u ons kunt vergeven.”