Esmee naar laatste rustplaats met paarden: ‘Haar droom was bereden politie’

Zaterdag zal er rond 12 uur eerst een besloten bijeenkomst zijn bij boerderij Elza Hoeve, meldt Van der Post, zelf ook beheerder bij het paardenpension daar. Familieleden en mensen die haar het meest na aan het hart lagen, nemen daar afscheid van de jonge tiener. ,,Maar ook vanwege coronamaatregelen zullen daar niet te veel mensen bij zijn.”

Na dat samenzijn wordt Esmee naar begraafplaats Rijnhof begeleid. De stoet wordt aangevoerd door twee politiepaarden, en dat heeft een symbolische betekenis, zegt de woordvoerder. ,,Het was de droom van Esmee om later bij de bereden politie te werken. Daarom is het mooi, los van de trieste gebeurtenissen uiteraard, dat dit mogelijk is.”

Vijftien tot twintig paarden

In de stoet lopen ook vijftien tot twintig paarden – met ruiters – mee van het pension op de boerderij waar Esmee dagelijks, en heel graag, kwam. Verder zijn er volgauto’s, de kist waarin het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk ligt, en de pick-up van Van der Post zelf met tal van bloemstukken.

Langs de route kunnen mensen afscheid van haar nemen. De familie ziet het liefst, laat de zegsman weten, witte bloemen. ,,Wit was haar lievelingskleur.” De familie wil vooral geen vuurwerk of fakkels langs het tracé, ook om de paarden niet te laten schrikken.

De route loopt van de boerderij via de Vlietweg, het Lammenschansplein, De Voorschoterweg, Churchilllaan, Doctor Lelylaan en Haagse Schouwweg naar haar laatste rustplaats. Er is ook een condoleanceregister geopend via uitvaartcentrum Levendaal.

Verdachte

Voor de dood van Esmee is een 32-jarige verdachte aangehouden, volgens de politie een bekende van het jonge slachtoffer. De hechtenis van de – zo gaan de geruchten – sportleraar werd maandag met twee weken verlengd nadat hij was voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, en ontucht.

Het meisje werd vrijdag dood aangetroffen bij een boom in Leiden, de woonplaats van de verdachte, nadat ze donderdag rond middernacht door haar familie al als vermist was opgegeven. De politie startte een onderzoek en ging op zoek naar de tiener.

De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in de Sleutelstad een lichaam hadden gevonden. Het bleek om het vermiste meisje te gaan. De verdachte werd diezelfde dag nog aangehouden.